Des renforts américains au Moyen-Orient et le raid aérien israélien en Syrie étaient coordonnés

La transmission d’un courrier américain de mise en garde au plus haut général iranien en Irak (Qassem Someimani), le changement de camp d’Ali Abdullah Saleh dans la guerre au Yémen et les réflexions de Trump sur Jérusalem capitale d’Israël – tous ces avertisseurs signalent en même temps, une nouvelle stratégie américaine plus proactive pour la région.

Le chef de l’Agence Centrale des Renseignements (CIA) Mike Pompeo s’est avéré d’une franchise inhabituelle, en s’adressant au gratin de l’armée américaine et aux responsables de la sécurité, samedi 2 décembre, à la fondation présidentielle Reagan. Il leur a révélé avoir envoyé une note personnelle au chef des Gardiens de la Révolution iranienne et des Forces Al Quds, le Général Qassem Soleimani et leur a expliqué : “Je la lui ai envoyée parce qu’il avait indiqué que les forces sous son contrôle pourraient en fait menacer les intérêts américains en Irak”. Lire la suite sur jforum.fr