En Israël, Hadera, Ashdod et Ashkelon discriminent les handicapés.

Selon le « Municipal Accessibility Index », un projet de « Ted Arison Family Foundation et la Ruderman Family Foundation » trois villes accueillent très médiocrement les handicapés.Il s’agit de Ashdod, Hadera, et Ashkelon. Les villes de Shoham, Tel Aviv et Rehovot ont un accueil très satisfaisant pour les handicapés.

Selon (1) : « Après des mois de manifestations au cours desquelles la colère des personnes handicapées n’a cessée d’empirer en se manifestant ce dernier mois par des actions de plus en plus désespérées comme bloquer l’entrée de l’aéroport Ben-Gurion, s’enchaîner à leur fauteuil et menacer de s’immoler, les manifestants ont enfin eu gain de cause. Lire la suite sur israelvalley.com