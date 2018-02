Israël se prépare à un probable tremblement de terre

Le ministère de la Défense israélien a prédit, qu’un fort tremblement de terre dans le pays, pourrait entraîner le déplacement de plus d’un million de personnes et la mort de milliers d’autres.

« Le ministère de la Défense se prépare à la possibilité d’un fort tremblement de terre, qui pourrait entraîner un grand nombre de victimes et des dommages considérables aux biens et aux infrastructures », a rapporté en début de semaine le journal israélien « Haaretz ».

« Parmi les options discutées par le ministère, figurent la construction d’un certain nombre de structures d’accueil provisoires dans différentes parties du pays, capables d’héberger, sur une période de trois ans, plus d’un million de personnes qui pourraient être évacuées de leur foyer, notamment des services communautaires tels que des cliniques d’urgence et des écoles provisoires », ajoute le journal.

Le journal a également ajouté que « le ministère a récemment demandé à des prestataires, des informations sur des plans de logement à grande échelle compatibles avec un séisme de grande amplitude, ce qui indique le scénario auquel se prépare le ministère. «

100% de chance qu’un tremblement de terre ait lieu en Israël

Et le quotidien Israélien d’indiquer que « le ministère a demandé des informations sur des structures qui pourraient être installés en l’espace d’un à trois mois, comprenant des unités résidentielles accueillant des familles de cinq personnes, avec deux chambres à coucher, une cuisine, un séjour, des toilettes, une aire de service et un débarras. »

Le front intérieur de l’armée israélienne avait effectué, en juin dernier, un exercice de préparation à un fort tremblement de terre.

L’exercice a simulé un séisme de magnitude 7,1 sur l’échelle de Richter qui aurait entraîné des milliers de morts et l’évacuation de 150 mille personnes.

Le directeur du comité de coordination national pour la préparation au tremblement de terre en Israël, Amir Yahav, a déclaré lors d’une réunion du Comité de surveillance israélien de la Knesset, tenue le 16 Janvier dernier : « il y a 100% de chance qu’un tremblement de terre ait lieu en Israël, ce n’est qu’une simple question de temps »