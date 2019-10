Israël, premier pays respectueux de l’environnement du Moyen-Orient et de l’Afrique, selon l’indice Yale.

Chaque annier classsement, c’est Israël qui se classe premier sur la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique et 19e au classement mondial du PEV, avec un score de 94,14 pour la santé environnementale et de 62,25 pour la vitalité des écosystèmes.ée, l’université Yale publie son étude « indice de performance environnementale » qui classe 180 pays selon 24 indicateurs de performance répartis en dix catégories couvrant la santé environnementale et la vitalité des écosystèmes. Ces mesures donnent une idée, à l’échelle nationale, de la mesure dans laquelle les pays se rapprochent des objectifs établis en matière de politique environnementale. Ce classement offre donc un tableau de bord qui met en évidence les leaders et les retardataires en matière de performance environnementale, donne un aperçu des meilleures pratiques et fournit des conseils aux pays qui aspirent à devenir des leaders en matière de durabilité.Lire la suite sur israelvalley.com