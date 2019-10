Les industries israéliennes Rafael Ltd ont annoncé lundi la première livraison du système de protection et défense « Me’il Roua’h » pour chars. En vertu d’un contrat signé en 2018, l’armée américaine a décidé d’équiper au moins trois divisions blindées de chars Abrams avec ce système sophistiqué et efficace développé en Israël. Le contrat s’élève à un montant total de 500 millions de dollars.Lire la suite sur lphinfo.com