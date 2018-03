Table ronde israélo-polonaise autour de la loi controversée©

Cette visite survient,alors que Varsovie et Jérusalem tentent de combler une vilaine guerre de tranchées diplomatiques autour de ce projet de législation, qui met hors la loi le fait de blâmer la nation ou l’Etat polonais à cause des crimes commis par les Nazis -mais sans être très claire sur les faits établis et reprochés à des Polonais contre les Juifs.