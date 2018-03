Santé numérique. Jackpot pour Israël à Las Vegas !

Pour la première fois, Israël va compter parmi les pointures qui se réunissent comme chaque année (pour 2018, du 5 au 8 mars), à l’occasion du salon « HIMSS2018 » de Las Vegas.

Ce salon, dédié aux technologies de l’information au service de la médecine. HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) est le plus grand événement du secteur de la santé numérique dans le monde, attirant tous les ans plus de 45 000 professionnels de la santé digitale, cliniciens, et dirigeants d’entreprises.

Pour la première fois, Israël sera présent dans un pavillon national et accueillera une trentaine de sociétés et leurs technologies de pointe. Un mini-catalogue leur est consacré d’ores et déjà afin que les intéressés puissent les contacter.

Mini, pardon, maxi innovation dans la perception du domaine des soins et suivis des patients, la « Santé numérique » interpelle désormais de plus en plus de sociétés israéliennes dont plus de quatre cents d’entre elles ont franchi le pas.

De plus en plus de sociétés performantes !

« Le secteur de la santé numérique en Israël vient de loin. Il a pris ses racines dans une longue histoire d’utilisation de technologies, de communications innovantes, pour améliorer la prestation des services de santé ».

Les progrès technologiques permettent désormais d’intégrer la télésurveillance à la surveillance omniprésente des appareils personnels appropriés à chacun.

Initialement considérée comme une opportunité d’améliorer l’accès aux soins pour les populations isolées, telles que celles vivant dans les zones rurales et les personnes âgées, la « télésanté » est maintenant déployée comme une option pour la population en général.

L’important : « Bien qu’Israël ait un meilleur bilan de performance et un système de soins de santé plus abordable que bien d’autres, les coûts des soins augmentent.

Le savoir faire israélien mis à disposition

Trouver des pistes qui permettent aux cliniciens de pratiquer des soins de meilleure qualité et de pouvoir répondre aux besoins de leurs patients dans le contexte d’une population mondiale croissante ayant des besoins médicaux de plus en plus complexes, le tout au moindre coût, devient impératif ».

Un exemple plus précis : Israël est malheureusement leader dans le traitement des événements traumatiques. C’est la raison pour laquelle les scientifiques israéliens plus concernés que d’autres ont trouvé un moyen de traiter l’anxiété provoquée par les traumatismes par une application automatisée informatique de la nouvelle génération.

Fort des résultats obtenus après plus de 25 ans d’expérimentations diverses et variées et la mise en œuvre de l’Informatique-Santé, le gouvernement israélien a décidé de s’investir fortement dans ce que l’on pourrait appeler « l’informatique-information », la divulgation des systèmes, mettant ainsi le savoir-faire israélien à la disposition de tous les demandeurs à travers le monde !