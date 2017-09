Soleimani vient menacer les Kurdes chez eux

Le Major-Général Qassem Soleimani, Commandant de la Force Quds des Gardiens de la Révolution Iranienne (CGRI) est en train de faire une visite secrète au Kurdistan pour avertir les responsables locaux qu’ils ne doivent pas organiser de référendum sur l’Indépendance, selon une source politique iranienne, citée mercredi. Soleimani est censé véhiculer un « ultime avertissement » de la part de Téhéran.

On rapporte qu’il a déjà rencontré le Président kurde Massoud Barzani à Erbil. La force Quds est responsable des opérations insurrectionnelles et terroristes à l’extérieur de l’Iran pour le compte des Gardiens de la Révolution Iranienne.

Le Parlement d’Irak a rejeté, mardi, l’idée même de Référendum et a autorisé le Premier Ministre Haïder al-Abadi, à prendre toutes les mesures, y compris militaires, requises afin de maintenir l’unité nationale : sur le principe, il pourrait envahir le Kurdistan réfractaire. Militairement, c’est plus compliqué, mais avec l’aide de l’Iran et de la Turquie, voire de la Syrie opportuniste, rien d’impossible…