« La Shoah avait du bon, pensez au savon et aux abats-jours juifs » écrit un responsable politique

La communauté juive sud-africaine est sous le choc après la publication d’un tweet dont l’auteur est le chef d’une formation politique locale.

Le Conseil des représentants juifs d’Afrique du Sud (SAJBD) est choqué par un commentaire « humiliant et offensant » au sujet de Shoah qui aurait été publié sur Tweeter par Andile Mngxitama, le leader de Black First Land First (BLF).

Dans le tweet qui a été publié jeudi dernier, il était écrit: « Pour ceux qui prétendent que l’héritage de l’Holocauste n’est que négatif, pensez aux abat-jours et au savon juif » (“For those claiming the legacy of the holocaust is ONLY negative think about the lampshades and Jewish soap”).