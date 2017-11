Le Congrès juif européen met en garde Macron : “Nous rejetons catégoriquement toute ouverture avec l’extrême droite”

Le Congrès juif européen (CJE) a déploré la rencontre prévue mardi à l’Elysée entre le président français Emmanuel Macron et la dirigeante du Front national, Marine Le Pen.

"Certains aiment utiliser la communauté juive comme une feuille de vigne pour leurs agendas racistes et xénophobes ou essayer de trouver un terrain d'entente sur les points de vue sur Israël. Nous rejetons catégoriquement toutes ces ouvertures et sommes solidaires de toutes les cibles de leur intolérance et de leur racisme", a déclaré le président du CJE, M. Moshe Kantor.