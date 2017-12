🔴 Haine de l’Etat juif : le roi du Maroc met en garde Trump contre toute reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël

Le roi du Maroc Mohammed VI a envoyé au président américain Donald Trump une lettre au nom de 57 pays arabes et musulmans pour le mettre en garde contre toute reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël.

“Je voudrai faire part à Votre Excellence de Ma profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les Etats et les peuples arabes et musulmans suite aux informations récurrentes sur l’intention de votre administration de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade des Etats Unis. Vous n’êtes pas sans savoir, Excellence, l’extrême importance que revêt la ville d’Al-Qods non seulement pour les parties au conflit, mais également pour les fidèles des trois religions célestes. De par ses spécificités religieuses uniques, son identité historique séculaire et sa grande symbolique politique, la ville d’Al-Qods doit demeurer une terre de cohabitation et un symbole de coexistence et de tolérance pour tous”, a déclaré le souverain marocain. Lire la suite sur lemondejuif.info