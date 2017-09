Pour la première fois, Israël dépasse la France en terme de PIB

Depuis 2009 et l’élection de Binyamin Netanyahou à la tête du gouvernement israélien, Israël est passée selon le FMI de la 33ème à la 23ème place mondiale en termes de PIB par habitant. Selon la CIA, de la 43ème à la 25ème place. Sur cette période le PIB par habitant a augmenté en termes réels (c’est à dire une fois l’inflation enlevée) de 17% contre 2% pour la France qui est passée elle à la 26ème place mondiale.

Pour la première fois, Israël dépasse la France en termes de PIB par habitant nominal.

Ces résultats sont avant tout la conséquence des réformes menées en 2003-2005 par le même Netanyahou alors ministre des Finances. En tant que Premier ministre, son action économique a été beaucoup plus limitée, surtout après la « révolte des tentes » de 2011. Il a dû en particulier composer avec des partenaires de coalition démagogiques et populistes comme Lapid et maintenant Kahlon qui menacent de ramener l’économie israélienne des années en arrière par leurs politiques irresponsables.

Cependant les avancées ont continué ces dernières années avec l’ouverture de plus en plus grande du marché israélien à la concurrence: téléphone portable, lignes aériennes, produits laitiers, bientôt viande, réforme des ports, réduction de la régulation etc. Dans certains cas les effets ont été immédiats, dans d’autres les effets se feront sentir dans plusieurs années. A ceci il faut rajouter l’accord sur le gaz qui devrait commencer à contribuer fortement à l’économie israélienne à partir de 2020.

Et la pauvreté ?

Au lieu de se réjouir de ces bonnes nouvelles, certains s’en offusquent et les rejettent, arguant du fait que des « millions » d’Israéliens seraient pauvres et vivraient dans la misère. Selon l’OCDE, le taux de pauvreté relative en Israël serait de 18%, ce qui la placerait suivant les années en tête ou en seconde position des pays de l’organisation.

Chacun remarquera pourtant en se promenant dans la rue qu’il n’y a pas 18% de miséreux en Israël. Ce même classement place les Etats-Unis avant le Mexique ou la Turquie, des pays où on trouve une misère absolue sans commune mesure avec ce qui existe aux Etats-Unis ou en Israël. C’est qu’il ne s’agit pas de pauvreté réelle mais « relative », c’est-à-dire en relation avec le niveau de vie du pays. Un « pauvre relatif » aux Etats-Unis sera considéré comme appartenant à la classe moyenne au Mexique. Il ne s’agit donc pas de pauvreté au sens où la plupart des gens l’entendent.

En fait, en termes de pauvreté objective, tous les indicateurs montrent une hausse réelle et généralisée du niveau de vie en Israël depuis 10 ans: taux d’équipement en appareils électroménagers, télévisions HD, smartphones, voitures, vacances à l’étranger etc…, tous ont significativement augmenté. Un indicateur de pauvreté réelle, la difficulté à acheter à manger, place Israël parmi les pays les *moins* pauvres de l’OCDE. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de pauvres en Israël, il existe malheureusement trop de gens qui vivent dans des conditions catastrophiques. Mais c’est le cas dans tous les pays, et depuis toujours. Il n’y en a pas particulièrement plus en Israël qu’ailleurs, probablement moins en fait. Et la meilleure façon de les aider est de continuer et d’intensifier les politiques libérales qui permettent de baisser les prix, de créer des emplois, et d’améliorer le niveau de vie de chacun.