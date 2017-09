[Vidéos] Violences policières extrêmes lors d’une manifestation des orthodoxes contre la conscription à Jérusalem

Au moins une dizaines de manifestants juifs ultra-orthodoxes ont été arrêtés dimanche après-midi lors de manifestations organisées par les Haredim qui protestaient contre la conscription dans l’Armée Israélienne. Des adolescents ont été blessés, la police s’est montrée « cruelle » et « violente » contre les manifestants disent un certain nombres de témoins et des vidéos compromettant des officers de police ont été publiées…

Dimanche, des centaines de Haredim (juifs ultra-orthodoxes) se sont réunis pour une manifestation dans la capitale organisée par Eda Haharedit en réponse à l’arrestation du petit-fils du rabbin Shmuel Ya’akov Kahn et d’une manière génerale à une récente décision de la Cour suprême qui souhaite apporter des modifications au projet de loi qui exempte du service militaire les étudiants en yeshiva à plein temps jusqu’en 2023. Des militants ont accusé des officiers de police d’avoir utilisé la force de manière excessive affirmant que des manifestants non violents avaient été agressés. Des enregistrements vidéos en témoignent et montrent des policiers bousculant violemment les manifestants, les traînant sur le sol, dans les rues et les jetant sur les trottoirs en les frappant parfois.