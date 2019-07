Le tourisme juif a une longue tradition en Suisse et les hôtes juifs apprécient le pays pour ses paysages, sa vaste offre d’activités de plein air et la qualité de ses infrastructures. Ils ont des besoins variés, notamment en matière d’alimentation et d’hébergement. Une brochure a été éditée pour mieux les accueillir en Suisse…….Détails……..