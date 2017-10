Le négociateur palestinien Saeb Erekat révèle sa maladie

On le savait très malade, Saeb Erekat confirme que sa vie dépend désormais d’une éventuelle transplantation aux Etats Unis.

Saeb Erekat, le secrétaire du comité exécutif de l’OLP, et négociateur en chef de l’Autorité palestinienne a révélé dans une interview qu’il souffrait d’une fibrose pulmonaire, une maladie incurable qui mène à la perte progressive de la fonction pulmonaire. Il a dit qu’il était tombé malade il y a cinq ans mais que son état s’était aggravé au cours des derniers mois. Actuellement en attente d’une transplantation pulmonaire aux Etats-Unis.

Au mois d’août dernier, les médias israéliens avaient signalé la présence de son nom sur une liste d’attente de transplantation pulmonaire en Israël. Le ministère de la Santé précisait dans la foulée que seuls les citoyens israéliens pouvaient prétendre à s’inscrire sur une la liste d’attente. Saeb Erekat n’étant pas citoyen israélien, il avait donc peu de chance de recevoir une greffe…

Les thérapies ont cessé de faire leur effet il y a plusieurs mois

Erekat, 62 ans, a été soumis à une thérapie qui a traité de manière efficace la maladie. Toutefois, ces thérapies ont cessé de faire leur effet il y a plusieurs mois et sa santé s’est depuis détériorée de manière spectaculaire. À l’heure actuelle, les poumons d’Erekat ne fonctionnent qu’à une capacité de 35%.

Depuis quelques mois, Saeb Erekat a considérablement réduit son activité publique car l’homme a de plus en plus de mal à se déplacer. Il tient rarement de réunions de travail et doit parfois porter un masque à oxygène qui l’aide à respirer. C’est pourquoi, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décidé de le remplacer par le chef du renseignement palestinien, Majid Faraj qui ne parle pas couramment anglais mais qui est connu pour ses bonnes relations avec les fonctionnaires diplomatiques en Occident et dans les pays arabes.