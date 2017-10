VIDEO – Las Vegas : fusillade à l’arme automatique lors d’un concert, plusieurs victimes, un suspect abattu

Un ou plusieurs hommes ont tiré à l’arme automatique à de multiples reprises dimanche en fin de soirée, heure locale, lors d’un concert qui avait lieu près du Mandalay Bay Resort and Casino. Il y aurait de nombreuses victimes. La police a annoncé avoir abattu un suspect.

#USA : Moment où un homme ouvre le feu en plein concert à #LasVegas .

Il y a 2 morts et 26 blessés, 4 grièvement ( et non 70 ) pic.twitter.com/dNZiWm56mT

— ¶ – – (@PorteTonAme) 2 octobre 2017