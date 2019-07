C’Nul. Qui a dit : « Je suis le Ministre français au sein du gouvernement israélien ».

EDITORIAL. Peut-on croire les promesses des politiciens israéliens auprès des juifs francophones? Difficile. L’ex-Ministre de l’intégration Sofa Landver a soutenu les Russes d’Israël. En exclusivité. Et pourtant les mots pro-alyah de France venus de la ministre n’ont pas manqué. Récompense pour avoir été fidèle aux Russes israéliens et d’avoir oublié les juifs deFrance? On parle de Sofia Landver pour devenir Ambassadrice à Moscou.Lire la suite sur israelvalley.com