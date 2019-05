Moi juive de Paris, je ne vous souhaite pas un bon ramadan

Je ne vous souhaite pas un bon ramadan. Parce que pour moi qui vit à Paris, qui ne suis pas musulmane, qui aime me maquiller, le ramadan est chaque année le mois des regards courroucés, des regards noirs de haine. Par Emmanuelle Halioua.

Je ne vous souhaite pas bon ramadan parce que depuis que j’ai 18 ans, ce mois est synonyme d’intolérance pour moi. Au Maroc pays arabe dans lequel j’ai détesté vivre, on crachait dans ma direction, on hurlait sur moi d’une voiture des « rentre chez toi enlever ce rouge à lèvre ! va te cacher. Tu n’as pas honte ! » Ou juste les dents serrées en me croisant, un petit ‘Kehba’ lançait: « sale pute » bien placé.

Que de bons souvenirs d’enfance ai-je au Maroc. Les mêmes que je retrouve peu à peu en France. Au Maroc je me sentais harcelée jeune fille. En France je me sens en danger femme adulte.

C’est que nous cumulons les handicaps : Femmes, mécréantes, Juives, coquettes, militantes, sionistes. La parfaite recette pour s’attirer des ennuis en Europe en 2019.

Alors quand arrive ramadan, arrive le mois des retards, des mauvaises haleines, des mauvais regards, des agressions verbales. Et ce sentiment de valeurs inversées. Un peu comme si c’était moi qui vivais dans un pays musulman et que je devais me censurer dans la rue ou me cacher pour manger mon sandwich.

Quand on perd le droit d’être différent

Quand on perd le droit d’être différent, on perd le privilège d’être libre a dit un sage. Je ne vous souhaite pas bon Ramadan parce qu’aussi loin que je me souvienne, ce qui vient de cette religion m’a essentiellement apporté des peurs, des menaces, des agressions.

Je ne vous souhaite pas bon ramadan parce que vous êtes des milliers à rester silencieux au lieu de descendre dénoncer les meurtres antisémites, les égorgements, les églises qui brûlent et le génocide des chrétiens d’Orient !

Je ne vous souhaite pas bon ramadan parce que le silence de la majorité dite ‘modérée’ ressemble trop à de la complicité !

Et même.. Même si cela était de la peur, que valons-nous si nous ne sommes pas capables d’affronter nos convictions ?