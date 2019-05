À une semaine de la date de former un gouvernement, Netanyahou n’a encore signé aucun accord avec aucun partenaire

À une semaine de la date limite du 28 mai pour que Netanyahou présente une coalition à la Knesset, les négociations sont encore au point mort et aucun accord n’a été signé avec aucun parti. C’est sans précédent dans l’histoire politique israélienne. Si Netanyahou ne parvient pas à former une coalition avant le 28 mai, la tâche pourrait revenir à Gantz et si aucun des deux ne parvient à former un gouvernement, le pays ira vers de nouvelles élections…Lire la suite sur tel-avivre.com