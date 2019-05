La rabbin parvient à filmer son agresseur (vidéo)

Manhattan, New York – Le rabbin Uriel Vigler, qui vit à Manhattan, New York, a été attaqué par un passant près de son domicile et de la synagogue adjacente.

Il parvient à filmer son agresseur ! Le Rabbin témoigne : “Je suis allé à la synagogue et tout à coup, j’ai entendu quelqu’un me maudire. Il est venu vers moi et m’a appelé “Juif puant”. Je n’ai pas compris ce qui se passait mais il a continué à s’approcher. Par chance on n’était pas loin de la synagogue ou se trouvait un homme de sécurité. J’ai immédiatement sorti ma caméra et quand il a compris que je le filmais et qu’il y avait un garde à côté de moi, il s’est enfui rapidement. Heureusement, j’ai réussi à photographier son visage. “

“J’ai porté plainte auprès de la police dans l’espoir qu’elle le reconnaisse et l’arrête … Il ne peut y avoir de l’antisémitisme dans un tel lieu, c’est terrible. Nos enfants se promènent ici portant une kippa. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais nous n’avons pas peur.

Source: JTA

Ci dessous vidéo de l’agresseur.