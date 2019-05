Un israélien tué et trois blessés par des tirs de roquettes palestiniennes

Plus de quatre cent roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël entre vendredi soir et dimanche et le système de défense anti-missile israélien Iron Dome en a intercepté des dizaines. Mais quelques roquettes sont passées malheureusement au travers et ont explosé dans des zones habitées. Moshe Agadi, père de quatre enfants et âgé de 58 ans, a succombé à ses blessures causées par l’explosion d’une roquette à proximité de son domicile. C’est la première victime civile israélienne tuée par des tirs de roquettes depuis 2014.Lire la suite sur tel-avivre.com