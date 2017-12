Israël Arabie Saoudite Emirats : la normalisation sur les rails

Israël dispose d’un chemin de fer de 60 kilomètres reliant le port d’Haïfa à Beït Shéan, dans la vallée du Jourdain. Il veut prolonger la ligne de 6 kilomètres jusqu’au passage frontalier israélo-jordanien. Cela permettrait de transporter des marchandises en train, plutôt qu’en camion, vers et depuis la Jordanie.

La prochaine étape, selon le plan israélien, est que la Jordanie construise sa propre extension ferroviaire jusqu’à la voie ferrée israélienne. De là, les lignes se dirigeraient vers l’Arabie saoudite et les émirats du Golfe. Les responsables israéliens et jordaniens ont discuté de cette idée il y a trois ans et a récemment renouvelé ces discussions.Lire la suite sur jforum.fr