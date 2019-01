Le corps d’un terroriste rendu à sa famille pour être inhumer

Le corps de Rahman Abu Jamal, qui a perpétré l’attentat au commissariat de police d’Armon Hanatziv il y a environ un mois et demi, a été restitué à sa famille vendredi dernier environ deux heures avant le début du shabbat…

Deux policiers avaient été légèrement blessés lors de cet attentat au couteau. Le terroriste avait été blessé et il est mort de ses blessures une semaine plus tard. Samedi dernier, son corps a été inhumé. L’enterrement a eu lieu à Arab-Sakharra, à la frontière de Jabel Mukaber. Des appels au meurtre, incitations à la haine et encouragements au terrorisme ont jalonné la cérémonie funéraire et des drapeaux du Fatah ont été brandis. Malgré l’opposition claire du gouvernement ces trois dernières années, pour ne pas rendre les corps des terroristes, celui de Rahman Abu Jamal a, on ne sait pas encore pour quelles raisons, bel et bien été restitué à la famille du terroriste… Lire la suite sur tel-avivre.com