Horreur ! La carte du métro en anglais: Villejuif devient Auschwitz

Les directeurs de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ont été contraints de nier être les responsables de la traduction en anglais du plan du métro parisien. Un plan qui est devenu virale sur les médias sociaux cette semaine.

Le plan a irrité plusieurs organisations des droits de l’homme à cause des traductions racistes de plusieurs stations.

Sur le plan du métro parisien disponible sur Internet – tous les noms des stations ont été traduits en anglais. Le plan est devenu viral après avoir figuré sur le site d’information satirique français Tagel puis sur reddit. Beaucoup de gens ont pensé que les membres de direction de l’autorité des Transports de Paris étaient à l’origine de la version traduite qui, à première vue, semblait inoffensive.

Par exemple, Belleville a été traduit par « Beautiful Town ». Couronne a été traduit par Crown et Bonne Nouvelle traduite par Good News. Cependant, à y regarder de plus près, certaines traductions se sont avérées être racistes et antisémites.

Racisme et antisémitisme

Richard Lenoir a été traduit par Richard the Nigga (Richard le Nègre). Villejuif, qui pourrait être traduit littéralement par « la ville juive », a été traduit par Auschwitz.

La publication a suscité des plaintes de l’organisation des droits de l’homme, la Licra, qui a qualifié le plan de « racisme manifeste, d’antisémitisme et de xénophobie ». L’organisation a ajouté qu’il est à douter que la RATP soit réellement à l’origine du plan, et a ajouté que la personne qui avait fait ces traductions devrait faire l’objet de poursuites pénales.

La RATP a publié sur Tweeter pour nier être à l’origine des traductions. Le site Tagel a effacé son information. Ultérieurement, un utilisateur de YouTube, portant le surnom de « Babor Lelefan », a revendiqué la responsabilité du plan. Il a présenté ses excuses pour ce qu’il a qualifié être « un comportement inacceptable ».