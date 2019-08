Le Chiffre. L’industrie d’Israël manque au moins de 12 000 employés qualifiés par an.

Le système d’éducation d’Israël échoue à fournir les travailleurs compétents dont a besoin pour croître l’industrie technologique – principal moteur de croissance dans le pays. L’industrie manque de 12 000 à 15 000 employés qualifiés par an, selon Start-Up Nation Central, organisation à but non-lucratif qui traque l’industrie. Les étudiants israéliens sont en-dessous de la moyenne de l’OCDE en mathématiques, en sciences et en lecture, selon des données publiées par l’instance internationale en 2015. La nation dépense moins pour chaque élève du secondaire que la somme moyenne versée par les Etats de l’OCDE, précisent les données. (Source : Times of Israel).Lire la suite sur israelvalley.com