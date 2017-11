Un nouveau Monopoly version Jérusalem est enfin disponible!!!

Disponible depuis quelques jours sur Amazon, le jeu de société intergénérationnel du Monopoly est de retour dans une toute nouvelle édition en hébreu et en anglais, l’édition spéciale Jérusalem !

Aujourd’hui Je suis passé devant la Knesset ou on m’a donné 200 shekels. Je me suis ensuite rendu au Kotel, j’ai fait un don pour la Tzedaka, acheté la résidence présidentielle et l’intégralité de Mamila et j’étais en route pour le Zoo biblique quand soudain, j’ai été subitement jeté en prison sans aucune raison apparente ! Lire la suite sur tel-avivre.com