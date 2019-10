Drame. Vers la fin de Yom Kippour, un enfant de 8 ans tué sur son vélo à Tel-Aviv.

Ce soir c’est la news qui a choqué les israéliens. Un enfant a été renversé ce soir durant Yom Kippour à Tel-Aviv. L’automobiliste, habitant de Ramlé, était sous l’emprise de drogue. Le garçon de huit ans a été heurté par un véhicule en traversant les rues Jabotinsky et Namir à Tel Aviv. Le garçon a été gravement blessé et est décédé plus tard des suites de ses blessures. Le conducteur, âgé de 20 ans, a été arrêté et emmené pour interrogatoire.Lire la suite sur israelvalley.com