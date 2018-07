Bientôt Chabbat: dialogue sur la Haftara de la Parasha : Matot-Massé

Lorsque Dieu appelle Jérémie, Josias – le dernier roi pieux de la lignée de David – est en pleine offensive pour purifier le pays des idoles innombrables qui le remplissent (2 Chroniques 34:3-7).

Haftara Matot-Massé. Jérémie, enseigné par son père Hilkia, n’était pas avec lui. Ignoré de tous, d’un naturel réservé, il gardait sa foi pour lui tout en approuvant l’action de Josias qui, intrépide et inflexible, renversait les idoles jusqu’à les réduire en poussière (cf. v.4). Mais Josias ne peut pas demeurer plus longtemps seul dans la bataille. Car il ne suffit pas de supprimer les idoles. Il faut regagner le cœur du peuple à Dieu, ce qui est beaucoup plus difficile tant le péché sous toutes ses formes a prise sur lui.

L’homme que Dieu choisit pour cette tâche immense n’est pas un ambitieux, c’est Jérémie le modeste. Qui de nous aurait agi ainsi? Ne sommes-nous pas portés vers ce qui frappe les regards, rassure par des airs confiants ou conquérants, enthousiasme par des démarches hardies et originales? «L’Eternel regarde au cœur», a-t-il dit à Samuel qui se trompait sur la pensée de Dieu en considérant la stature d’Eliab (1 Samuel 16:7).

Nous avons ici quelque chose d’élémentaire, mais d’important à retenir en une époque où tout le poids est mis sur l’homme, ses facultés et ses capacités. Si nous laissons Dieu régner sur nos cœurs et nos pensées, nous pourrons dire comme Jérémie : «La parole de l’Eternel me fut adressée» (1:4). Ce qui nous est rapporté ensuite, dans ce face à face très sérieux, fait penser à la rencontre de Moïse avec Dieu au désert, dans le buisson ardent. Même intimité, même intensité, même irrévocabilité.