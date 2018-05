BDS voudrait saboter l’action diplomatique d’A. Bin Noun. Vidéo©

et le logo même de ce groupuscule inciterait à la dissolution immédiate et sans “coup férir” : “coup pour coup 31”, un tel nom va t-en-guerre conviendrait à un groupe de Red Skin des années 80. Mais l’apologie de la violence en politique doit être réprimée aussi sévèrement qu’y incite la nécessaire dissuasion. C’est le rôle régalien de l’Etat, ni plus ni moins.