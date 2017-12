Attentat déjoué à San Francisco: un coup de fil du FBI a failli tout faire rater

Un document judiciaire a révélé que la police fédérale américaine venait de déjouer un attentat fomenté par un ex-Marine à San Francisco. Le même procès verbal dévoile le coup de fil d’un agent du FBI qui aurait pu faire capoter l’enquête.

Dans le document transmis par l’agent spécial Christopher McKinney à un tribunal de Californie, on apprend l’arrestation hier d’Everitt Aaron Jameson, un chauffeur de camion de 26 ans inspiré par Daech et qui voulait faire exploser le célèbre “Pier 39”, jetée de San Francisco et haut-lieu touristique. Il projetait de commettre son attentat entre les 18 et 25 décembre, parce que “Noël est le jour parfait pour commettre un attentat”. Lire la suite sur jforum.fr