Jessica Lederman : Combien de temps, de morts, de blessés, d’agressés faudra-t-il compter pour se réveiller ?

Il y a cinq ans j'étais encore Reporter pour les JT de TF1. Ce soir de Janvier 2014 Dieudonné remontait sur scène au Théâtre de la Main d'Or après avoir été interdit de représentation pendant un temps. J'étais de permanence à la rédaction. Nous craignions des incidents à l'extérieur du théâtre. Mais nous nous interrogions aussi sur le contenu de son spectacle : Dieudonné avait-il ou non retiré de ses textes les propos « susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine » ? J'ai donc été envoyée au Théâtre de la Main d'Or avec l'une de mes collègues. Nous avons acheté des billets pour la représentation afin d'y assister anonymement dans le public et nous étions équipées d'une petite caméra cachée au cas où de quelconques dérapages se produiraient (on peut discuter de la méthode mais ce n'est pas le propos ici).