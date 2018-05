Une contributrice de Coolamnews agressée à Paris

Reconnue par ses deux agresseuses arabes, la chroniqueuse parisienne de Coolamnews Emmanuelle Halioua est à son tour victime de la violence antijuive. Brève histoire d’une juive au Jardin d’Acclimatation. Par Francis Samuel.

Il y a peu près 3 semaines, Emmanuelle a osé emmener sa fille de 4 ans se distraire au Jardin d’Acclimatation ! Irresponsable !!

Elle a osé déambuler dans cet espace dédié au bonheur des enfants, au sein du Bois de Boulogne, son sac à la main, avec son téléphone, ses papiers, et peut-être même un peu d’argent et des cartes de crédit ! Irresponsable !!

Elle a osé se sentir juive, militante ! Elle a osé publier ses opinions sur les réseaux sociaux ! Oui, elle a osé soutenir Israël ! Irresponsable !!

« La juive de Facebook »

Et on s’étonne, après tout cela, qu’elle se fasse agresser, dans ce Jardin d’Acclimatation, par deux femmes musulmanes non voilées (presque les seules), leurs enfants à la main.

On s’étonne, après tout cela, que ces agresseurs la traite de « la juive de Facebook ».

Et on s’étonne, après tout cela, qu’elle soit menacée en public, au milieu des manèges et des barbes à papa, de « voir sa fille être égorgée » si elle ne donne pas immédiatement son téléphone.

Oui, je m’étonne, une fois encore et je suis stupéfait.

Stupéfait par cette haine. Cette violence qui, au grand jour, vient frapper en un lieu où l’on vient spécialement pour que nos enfants s’émerveillent, découvrent toutes les joies enfantines, nous fassent pousser une immense « banane » au milieu du visage

On peut imaginer cette haine, mais la vivre en un tel lieu, en un tel instant, jetée à la face de sa fille de 4 ans, c’est abominable et c’est en France au Jardin d’Acclimatation.

On le sait, il y a ces territoires perdus de la République que les juifs ont dû quitter parce que juifs, par peur pour leurs enfants, par crainte de cette violence quotidienne qui nous fait nous recroqueviller. Mais le Jardin d’Acclimatation ! En plein après-midi, à 50 mètres de la ville de Neuilly sur Seine et ses quartiers luxueux. Dans cette verdure apaisante….

Je suis inquiet pour Emmanuelle

Elle est plus que jamais juive mais est bouleversée pour ses enfants. Elle craint qu’ils ne soient agressés de nouveau mais sans qu’elle soit présente pour les défendre, craint pour tous les juifs de France qu’il y en ait un de plus, s’ajoutant à la longue liste des français juifs massacrés parce que juif.

Doit-elle renoncer à une partie d’elle-même parce la sécurité de sa famille n’est plus assurée ? Doit-elle s’armer (au sens propre) parce que la protection qui lui est due, ne lui est pas donnée malgré la « bonne volonté » des forces de police ?

Faut-il qu’elle parte ? Doit-elle faire son Alyah ? Et puis, est-ce une fuite devant la terreur ? Cette Alyah n’est-elle pas un aveu de faiblesse devant la horde du malheur ?

Jusqu’à quand ?

Pourquoi en France, elle, Emmanuelle, doit-elle être culpabilisée pour ce qu’elle est ?

Emmanuelle est mon amie, une personne remarquable et je suis inquiet. Pour elle. Pour sa famille. Mais aussi pour mes enfants. Pour nous juifs et français.

On va continuer à affirmer notre judéité, notre soif de liberté, de débats et de vie, notre soutien à Israël. Mais jusqu’à quand pourrons-nous le faire sur notre sol, en France ?

La haine ne se calme pas encouragée par la lâcheté de politiques dont la seule volonté est leur élection « à tout prix », y compris notre vie.

L’histoire de ma famille, présente depuis plus de 200 ans en France va-t-elle se terminer ?

L’aiguille de mon baromètre est sur la partie très pessimiste.

Francis SAMUEL