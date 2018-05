Haine de l’Etat juif : un important dirigeant du FN accuse Israël de protéger Daech

Le maire de Fréjus et directeur de la communication du Front national (FN), David Rachline, a accusé mercredi Israël de protéger le groupe terroriste Etat islamique (Daech) en s’attaquant au régime syrien et ses alliés iraniens.

“Dans ce conflit, la position d’Israël est totalement intenable : d’un côté frapper des civils et des soldats qui font face aux terroristes, et de l’autre protéger Daech qui loge juste à sa frontière ! Et la France se tait, pire : elle encourage”, a-t-il dit sur Twitter. Lire la suite sur lemondejuif.info