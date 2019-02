Une actrice juive de la série Games of Thrones harcelée par des antisémites

Laura Pradelska, une actrice de la série culte « Game of Thrones », a désactivé les commentaires sur sa page Instagram après que des utilisateurs de médias sociaux l’aient attaquée en postant des messages antisémites. L’actrice n’a jamais caché ses origines juives, a-t-elle confié à la BBC cette semaine.

Plus violent que Games of Thrones ? C’était le 27 janvier dernier. Sur Instagram, Laura Pradelska avait marqué la Journée internationale du souvenir de la Shoah. Elle avait rendu un hommage à son arrière-grand-mère, libérée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le lendemain, elle a évoqué sur la BBC Radio, la violence antisémite qui s’est répandue sur le réseau social. «Vous seriez surpris de certains commentaires que je reçois. J’ai désactivé mes commentaires sur mon compte Instagram simplement parce que ma peau n’était pas assez épaisse pour supporter cette haine crasse. «

Pradelska, plus connue pour son rôle de Quaithe dans «Game Of Thrones», a déclaré que les messages étaient pour la plupart liés à Israël et «complètement injustifiés. « J’ai plutôt tendance à poster de jolies images ou des photos des répétitions ou des travaux que je fais».

Sur Twitter c’est mieux

«Je suis ouverte à toutes les idées et je travaille avec des associations», a-t-elle ajouté. Cela ne signifie pas que je dois nécessairement avoir une opinion politique. D’ailleurs, je ne suis pas vraiment équipée pour participer à de grandes discussions. »

Sur Twitter, Laura Pradelska a beaucoup moins de problèmes liés à une quelconque hostilité antisémite. L’actrice de Game of Thrones a déclaré: « Twitter fait remarquer que les commentaires deviennent très insultants. J’ai donc le choix de choisir de les voir ou non, et de les commenter ».

Si la photo de Laura Pradelska ne vous dit rien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Son visage était recouvert d’un masque dans deux épisodes de Game of Thrones.