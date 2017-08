Suède : « Les Juifs sont des porcs et des singes » scandent les manifestants

La situation contre les Juifs a dégénéré ces derniers jours en Suède. Des slogans ouvertement antisémites ont été scandés en divers points du pays. Mais c’est dans le sud du pays que les débordements ont été les plus nombreux.

Plusieurs manifestations se sont déroulées dans le sud de la Suède à Helsingborg dans la foulée des perturbations sur le Mont du Temple à Jérusalem. Des films montrant les manifestations dans la ville suédoise se sont répandus sur les réseaux sociaux. Les slogans entendus ont de nouveau, gravi un échelon dans la détestation des Juifs. Ils ont le plus souvent été prononcés en arabe.

« La situation est préoccupante et grave. Les expressions contenaient des insultes antisémites et des revendications antisémites combinées avec de la rhétorique violente. Les Juifs ont été qualifiés de « descendants des singes et des porcs», a déclaré à TSV le président de la communauté juive dans le nord de Skåne, Josefin Thorell.

La police ouvre une enquête

Des représentants du Centre « Suède-Palestine » prétendent que les critiques qui ont été formulées lors des manifestations n’étaient pas dirigées contre les Juifs en tant que groupe, mais contre l’État d’Israël. Une excuse difficile à avaler lorsque des dizaines de films des manifestations ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On y entend très clairement les cris et vociférations contre les Juifs.

La police Helsingborg enquête actuellement sur ce qui a réellement été dit au cours de ces manifestations.En plus de l’enquête, la communauté juive du nord-ouest de Skane a décidé de préparer un rapport détaillé qui sera remis à la police. « J’ai demandé de vérifier ce qui a été dit, ce qui a été fait et comment les propos ont été publiés », a déclaré le chef de la police d’Helsingborg, Sven Holgersson.

Source: CFCA