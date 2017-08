Une boite de textile basée aux États-Unis a déployé une ligne de T-shirts et de sweat-shirts imprimés de croix-gammées nazies couleurs arc-en-ciel sensées faire l’apologie de la paix et de l’amour.

Trois versions de T-shirts et de sweat-shirts sont vendues en ligne sur le site Web de la société à un prix variant de 20 à 27 $ imprimés avec les mots «paix», «amour» et «zen» et symbole de la croix-gammée .