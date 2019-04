Que pensent-ils vraiment ? Sondage auprès des Palestiniens

Le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes, dirigé par Khalil Shqaqi, a publié les résultats d’un sondage d’opinion mené auprès de 1 270 Palestiniens entre le 13 et le 16 mars 2019 dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie. Les principaux résultats ont été les suivants (Site Internet PSR, 20 mars 2019)

À la question de savoir qui ils éliraient à la tête de l’Autorité Palestinienne si des élections étaient organisées, 51% ont répondu Mahmoud Abbas et 41%, Isma’il Haniyeh (contrairement au dernier sondage qui indiquait qu’Isma’il Haniyeh l’emporterait).

Si des élections étaient organisées pour le Conseil législatif palestinien, 39% voteraient pour le Fatah, 32% pour le Hamas.

34% sont satisfaits de la performance de Mahmoud Abbas et 62% sont insatisfaits.

60% pensent que Mahmoud Abbas devrait démissionner et 35% souhaitent qu’il reste en poste.

69% craignent que l’Autorité Palestinienne ne soit pas en mesure de payer les salaires au secteur public après qu’Israël aura déduit une partie des recettes douanières transférées à l’AP.

54% craignent que l’incapacité de l’Autorité Palestinienne à payer des salaires au secteur public ne conduise à l’effondrement de l’AP. 40% ne sont pas inquiets.

37% pensent que la négociation est le moyen le plus efficace d’établir un État palestinien. 36% pensent que la lutte armée est le moyen le plus efficace, alors que 22% pensent que la résistance non violente est le plus efficace.