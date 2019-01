Quand Poutine raconte une plaisanterie israélienne sur Tsahal

Le président russe Vladimir Poutine a raconté une blague utilisée par les soldats de Tsahal, afin que les journalistes posent des questions aux autres participants à un panel sur l’énergie à Moscou.

Lassé de constater que les journalistes dirigeaient toutes leurs questions sur sa personne, le président russe a tenté une diversion en racontant une plaisanterie empruntée aux soldats de Tsahal, l’armée israélienne.

« On demande à un jeune soldat israélien: Si tu vois 20 terroristes, que fais-tu ? Le soldat répond: Je prends un Uzi et leur tire dessus. Et si un char part dans ta direction ? Le soldat: Je tire un missile anti-char. Et que fais-tu si tu vois des avions, des chars et des terroristes t’attaquer ? Le soldat: mon commandant, suis-je le seul dans cette armée? »

Le public rit de bon cœur. Poutine se tourne vers le modérateur et la salle puis s’interroge: « Suis-je le seul à participer à ce panel? »

La version originale

Cette blague a circulé des années parmi les soldats de Tsahal. Voici sa version initiale: « Avraham entre sous les drapeaux. Son commandant l’interroge. Si tu es attaqué par 20 soldats, deux jeeps et un tank ?Il répond correctement: Si tu es attaqué par 20 soldats, deux jeeps et un tank ? Il répond encore correctement. Et si 200 soldats, vingt jeeps, dix tanks et huit avions t’attaquent, que fais-tu ? Avraham lui répond agacé : Que se passe-t-il? Vous n’avez qu’Abraham dans l’armée?! »

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine évoque Tsahal dans ses réponses aux journalistes. A plusieurs reprises par le passé, le président russe a cité les exploits de Tsahal dans les guerres menées par Israël contre ses ennemis.