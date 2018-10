Première dans un pays arabe: la Shoah sera enseignée au Maroc

Le roi du Maroc Mohammed VI a ordonné mercredi que la Shoah soit inclus dans les manuels scolaires des lycées du Maghreb, a rapporté le site d’information marocain Le Desk.

Le rapport, largement diffusé sur les réseaux sociaux, indiquait que lors de sa visite à l’Assemblée générale des Nations Unies, le roi du Maroc a envoyé un ordre au ministre de l’Éducation. Il lui demande d’introduire les études sur la Shoah dans son programme.

“L’histoire que nous enseignons à nos enfants devrait contenir une gamme d’opinions et d’histoires pluralistes, et présenter les plus grands moments de l’humanité ainsi que les moments les plus sombres”, a expliqué le roi.

” L’éducation a le pouvoir de lutter contre la discrimination et le racisme, et contre le phénomène horrible de l’antisémitisme”, a ajouté le roi Mohammed. Le roi a également mentionné la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, fille de son conseiller, André Azoulay.

Audrey Azoulay se félicite de la décision du roi

Audrey Azoulay a elle-même loué la décision du roi. Elle écrit sur sa page Twitter que “le roi a présenté l’antisémitisme comme le contraire absolu de la liberté d’expression et de la coexistence. La guerre contre l’antisémitisme ne peut se dérouler que comme une guerre d’éducation et de culture”.

On ne sait pas comment la Shoah sera étudié dans les écoles du pays ni quelle sera la formulation et les témoignages dans les manuels. Le Maroc entretient des relations quasi-diplomatiques avec Israël et le gouvernement du roi Mohammed VI, à l’instar de son père, Mohammed V, est connu pour son attitude compatissante à l’égard des Juifs.

SOURCE: CFCA