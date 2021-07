Pourquoi les Juifs seront toujours debout ?

On a plusieurs manières de classifier les populations de la terre: les blancs, les jaunes et les noirs, les sympathiques et les lourds, les gentils et les salauds, etc… Par José Boublil.

J’ai décidé de séparer l’ensemble des frustrés, des minables, des cons, etc…d’un côté et les gens bien, détendus, sereins de l’autre.

Depuis plus de 2000 ans le premier groupe, où qu’il vit, a vraiment besoin de haïr pour s’en sortir mentalement. Et le bouc émissaire pour tous les sujets ce sont les Juifs ou Israël.

On n’a pas d’argent, les Juifs en ont (même si vous démontrez que c’est faux). On est des petits sans pouvoir, les Juifs en ont trop (c’est super faux). On a un dieu et les juifs l’ont tué (fou!!!).

Mieux on n’a pas de prix Nobel, mais les Juifs les trustent en trichant. Nous sommes des guerriers et eux des peureux comme en 40. Pourtant, 90% des maquisards étaient juifs.

Mais les mêmes diront-ils, utilisent leur grande force pour décimer leurs ennemis. Hé, faut savoir ce que tu dis, non?

Ces schémas traversent les époques. Et plus le temps, avance plus il sont incapables de se détacher de ces stéréotypes qui ne reposent sur rien. Au fond, plutôt que de perdre du temps à analyser les choses, un seul bouc émissaire suffit à Soral et aux gilets jaunes, aux islamistes et aux fascistes, aux Mélan-cons et aux é-colons.

Et grâce à tout ça, en proportion de notre population, il y a un seul vrai domaine où nous sommes de très loin les plus forts : l’éthique, le respect de l’autre, l’amour de tous les peuples.

Et nous continuerons. Quoi que les cons inventent encore et encore….

José Boublil