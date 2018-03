Pourim, attention danger !

Attention : l’expérience montre que fêter Pourim peut être dangereux ! Pourim vient tout juste de commencer et il y aurait fort à parier qu’il n’y ait pas déjà des blessés !

Les écoles, les premières, ont accueilli les enfants déguisés. Ils vont se faire un plaisir de défiler dans les rues comme chaque année. Et ce pendant les huit prochains jours. Et comme chaque année des accidents vont survenir que l’on pourrait facilement éviter avec un soupçon de bon sens.

(Voir Video sous-titréedans la langue de votre choix et éditée comme toutes ces recommandations par le ministère de la santé israélien :

« Chaque année à Pourim, des enfants et des adolescents sont blessés dans des costumes dangereux, à cause de jouets dangereux et plus encore.

Voici quelques règles à suivre afin de garder les enfants en sécurité pendant les vacances du même nom ».

A savoir qu’un costume réussi est un déguisement sûr et qu’il est recommandé de n’acheter qu’un costume approuvé par l’Institut de normalisation et marqué légalement d’avertissements clairement écrits en hébreu: « Testé selon la norme israélienne 562. Loin du feu.

Que les masques limitent la vision et ne conviennent pas aux enfants de moins de 8 ans.

Qu’il faut éviter les matériaux inflammables tels que l’ouate et les plumes, ainsi que l’utilisation de longues dentelles et de ficelles qui peuvent être enroulées autour du cou.

Des enfants et des jeunes sont blessés à la suite de l’utilisation de pétards, de feux d’artifice, de détonateurs, de jarretières et d’autres engins explosifs improvisés. La blessure la plus commune est une brûlure dans les mains, le visage, le cou ou les cuisses.

Pour garder vos enfants en sécurité, suivez ces règles, insistent les autorités.

Ne pas jouer avec des pétards, des missiles, des balles explosives, des feux d’artifice, des ruches, des lance-pierres, des fusils et des fusils qui ressemblent à de vraies armes.

Les laisser toujours dans leur emballage ou sac d’origine et non dans une poche de pantalon. Ils pourraient y exploser !

Maquillage pour Pourim

Vérifiez que le produit de maquillage ait l’approbation du ministère de la Santé. Le maquillage sans le nom et les avertissements d’un fabricant / importateur peut être dangereux. Vous pouvez rechercher des produits de maquillage approuvés selon le nom du fabricant ou de l’importateur dans le magasin de cosmétiques du ministère de la Santé.

Assurez-vous que le produit est adapté au contact avec la peau et ne provoque pas d’irritation.

Assurez-vous que le produit ne contient pas de substances toxiques…

Toutes ces précautions prises, petits et grands passeront de bons moments, de bonnes vacances.