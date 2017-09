Plainte du BNVCA contre JCDECAUX pour ses espaces publicitaires contre Israël

Le BNVCA dépose plainte contre le Groupe JCDECAUX qui a vendu ses espaces publicitaires à un mouvement anglais qui appelle au Boycott d’Israël, délit prévu et réprimé par la loi française. (Source : site du Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme)

Le BNVCA a chargé son conseil Maître Baccouche de déposer plainte contre le groupe JCDECAUX, spécialisé dans la publicité urbaine, et la succursale anglaise, pour avoir vendu plusieurs espaces publicitaires à une organisation hostile à Israël (Campaign Against Arms Trade), qui appelle au boycott de l’Etat juif.

Sur l’une des affiches de cette campagne qui appelle au boycott du festival « Tel-Aviv in London » on peut lire :

« LDN [London] against apartheid. Cancel #TLVINLONDON ».