Les maîtres-nageurs israéliens sur cette plage sont des anges

A partir de ce mercredi 10 juillet, l’une des plages de Richon Letsion, située au sud de Tel-Aviv, sera accessible aux handicapés. Les maîtres-nageurs se coupent en quatre pour que l’expérience soit inoubliable. (Vidéo)

Allez à la mer… Un plaisir simple mais qui devient un parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite. Imaginez la difficulté de se déplacer en chaise roulante sur le sable. Une fois arrivé dans l’eau, il faut parfois plus d’une personne pour accompagner un handicapé moteur. Bref mission impossible…sauf sur 6 plages israéliennes spécialement aménagées. La-bas, les maîtres-nageurs sont des anges.

Exemple à Richon Letsion ce mercredi (video ci dessous). Les maîtres-nageurs seront non seulement disponibles, mais il attendront les baigneurs handicapés. Des pontons ont été mis en place jusqu’aux premières vagues, des fauteuils roulants dotées de roues bouées, des parking adaptés et plus proches des plages etc. Belle initiative et bon bain à tous !