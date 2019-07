Fuites du Bac 2019 : une organisation juive dénonce un “antisémitisme nauséabond” sur les réseaux sociaux

Le lycée juif privé Ozar-Hatorah de Créteil serait à l’origine de fuites dans les épreuves du Bac. Un surveillant a été mis en examen vendredi.

Et depuis, les commentaires les plus écœurants s’enchaînent : il y a les vieux clichés anti-juifs du style : “ils sont protégés, la Justice va classer l’affaire… Pas étonnant qu’il y ait de bons résultats dans ce lycée… BHL et Finkielkraut ne sont pas loin…” “si c’était arrivé dans un lycée musulman cela ferait la une de BFM”Lire la suite sur lemondejuif.info