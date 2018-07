Les conseils de cet expert israélien qui vous sauveront la vie en cas d’attentat

Ces précieux conseils ont été communiqués par un expert israélien, officier et spécialiste de l’antiterrorisme au sein de la brigade spéciale de la police israélienne. Par définition, on ne sait jamais quand un attentat interviendra. Comment réagir lorsque qu’une bombe explose ou que des coups de feu retentissent autour de vous ? Voici quelques clés qui vous feront adopter les bons réflexes.Du 15 juillet au 15 août, Coolamnews publie ses meilleurs articles de l’année écoulée. Article publié le 08/10/2017

En cas d’attentat, suivez ces précieux conseils. Ils vous sauveront certainement la vie.

1. L’explosion d’une bombe. Vous disposez de deux secondes pour vous plaquer au sol. Vous devez le faire au moment où vous entendez la déflagration. Immédiatement vous sentirez la pression et la température augmenter subitement. C’est le premier effet qui doit vous alerter, sans réfléchir couchez-vous ! Vient ensuite, l’onde de choc (le blast) qui précède le moment où tout volera en éclat autour de vous. C’est l’instant le plus dangereux, car la plupart des futurs victimes sont encore debout et sont percutés par des éclats.

Dans les forces spéciales israéliennes, on s’entraine à se coucher très rapidement et l’on constate d’abord que l’exercice est tout à fait possible et ensuite qu’il est salutaire, car la plupart des personnes ne sont pas touchées (juste un peu sonnées) une fois soumises « à l’altitude zéro », selon le jargon des sauveteurs. Si vous parvenez encore réfléchir dans ces conditions, pensez à vous boucher les oreilles et à ouvrir la bouche, pour protéger les tympans et éviter la compression des poumons.

2. Dans le cas où un homme armé ouvre le feu près de vous, là encore, le premier réflexe est de se baisser. Les tireurs suivent pratiquement tous la même logique (sauf dans la dernière fusillade à Las Vegas), ils « arrosent » leur entourage à une certaine hauteur (la poitrine). Votre premier réflexe sera de vous projeter au sol les deux mains en avant (et non pas en vous agenouillant puis en vous couchant car vous perdez un temps précieux). En sortant du champ du tireur, vous devez en même temps examiner la situation et déterminer les meilleures issues possibles par lesquelles vous vous enfuirez, toujours en rampant. Si aucune fuite n’est possible, il vous reste encore l’option de « faire le mort », les terroristes étant 1000 fois encore plus stressés que vous ne feront pas la différence avec leurs victimes réelles.

Les bons reflexes

Quittez au plus vite le lieu de l’attentat

Une nouvelle explosion peut suivre la première. Il y a un risque d’effondrement de l’édifice. Couvrez-vous la bouche et le nez pour vous protéger contre les fumées d’incendie et la poussière.

En cas de blessure, demandez une aide médicale

Les ambulances arrivent vite sur les lieux d’un attentat. Sous l’état de choc, une personne blessée ne s’en rend pas compte et risque de perdre beaucoup de sang, de perdre connaissance et de recevoir d’autres blessures.

Ne cédez pas à la panique

Facile à dire et moins facile à faire mais sachez que les mouvements de panique peuvent être mortels. Evitez les passages étroits, s’il y a d’autres sorties. Si vous ne voyez qu’une seule sortie, ne devancez pas les autres, respectez l’ordre, cela vous permettra de quitter plus vite la zone de l’attentat.

Ne courez pas avec la foule

Vous risquez d’être piétiné par les gens. En plus, vous ne savez pas où la foule vous conduira et risquez de vous retrouver dans un lieu dangereux.

Quand vous avez atteint un lieu sûr

Essayez de vous souvenir de tous les détails qui ont attiré votre attention. Vous aurez besoin de cette information si vous souhaitez aider les enquêteurs.

Mais le meilleur moyen d’échapper à un attentat, et les Israéliens sont passés maîtres en la matière, c’est l’anticipation. Restez toujours en éveil et signalez les objets suspects, les situations inappropriées comme un individu vêtu très chaudement en plein été. Selon les services de sécurité, la plupart des attentats sont déjoués à temps en Israël, certes par les services de renseignements, mais aussi, grâce à la vigilance du public.