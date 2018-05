Les 3 scénarios de l’affrontement Iran-Israël?

Missile fire is seen from Damascus, Syria May 10, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki – RC13F692C3F0

Les scénarios de l’affrontement Iran-Israël Et maintenant que pourrait-il se passer ?

Une « guerre d’usure » aux missiles

Même si les Iraniens ont dû être surpris par l’ampleur et l’efficacité de la réplique aérienne de Tsahal à leurs premiers tirs de 20 missiles en direction du territoire israélien (16 n’ont pas franchi la frontière syrienne pendant que 4 autres étaient abattus par le système « Dôme de fer »), ils disposent en Syrie d’un arsenal assez considérable (plusieurs centaines voire plusieurs milliers ?) d’autres types de missiles plus puissants et surtout plus précis dont ils pourraient faire usage de manière sporadique mais répétée contre l’Etat hébreu.

Ce qui donnerait à cet affrontement les contours d’une « guerre d’usure » destructrice, prolongée et coûteuse : une hypothèse qu’Israël exclut (Jérusalem a prévenu à plusieurs reprises que si l’Iran l’agressait depuis le territoire syrien, ce serait la fin du régime Assad) et comme l’Iran exclura de s’en tenir là et de plier bagage, tout cela pourrait donc déboucher assez vite sur un second scénario impliquant la Syrie… et le Liban.

