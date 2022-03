Le quizz de Pourim…Etes-vous un fêtard ?

Être un inconditionnel de Pourim ? Avoir besoin de faire la fête ? Ou i ? Non ? Peut-être ? Vous qui vous interrogez à savoir si réellement vous êtes de ceux qui apprécient de se déguiser, de ceux qui aiment à retrouver leur âme d’enfant, de ceux qui ne ratent aucune occasion de lever leur verre à la gloire de Pourim pour s’en réjouir davantage et tous autres motifs…

Si vous ne savez comment vous situer sur l’échelle des afficionados de Pourim, voilà un petit cadeau supplémentaire – c’est le moment ou jamais – un jeu conçu par Amanda Bradley, une écrivaine de talent, sous forme d’un questionnaire dont les réponses permettent la juste évaluation de votre niveau.

« Que donnez-vous pour le Mishloach manot (cadeau de nourriture) ?

Un ensemble différent chaque année de friandises-maison accompagnées de comptines qui en expliquent le choix, vêtu d’un costume choisi par votre famille.

Un ensemble préemballé en magasin.

Deux aliments différents.

Quelque chose de non ouvert gardé au cas où.

A qui le donnez-vous ?

Vos amis, votre famille, les enseignants de vos enfants, les anciennement votres, les personnalités de la communauté et vos voisins.

Vos amis, plus tous ceux que vous rencontrez en chemin.

Une personne, selon les exigences de la loi juive.

Le premier rencontré.

Quels est le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez Pourim ?

Le mot Costume.

Le mot Alcool !

Le mot Saluer

Aucun ne vous vient vraiment à l’esprit…

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans Pourim ?

Voir tous mes amis et ma famille en costume

La nourriture et les boissons

Donner de l’argent aux pauvres

Rentrer à la maison.

Quelle est votre boisson préférée pour fêter Pourim ?

La vodka.

Le vin.

Le wiski.

Rien de spécial.

Quel est votre gâteau préféré ?

La Halva de chocolat blanc avec tourbillon de framboises et pâte multicolore.

Quelque chose à base de chocolat.

Quelque chose avec des graines de pavot.

Tout sauf les oreilles d’Aman.

En conclusion voilà le résultat issu de vos réponses !

Si vous avez plus particulièrement choisi la réponse N°1 de chaque question, on peut estimer que vous agissez dans l’esprit de Pourim et avez en vous assez de joie pour en tirer le meilleur parti. Le seul risque est que vous déployiez tellement d’efforts pour bien faire que vous oubliiez d’en profiter.

S’il s’agit du N°2, Sans aucun doute êtes-vous un afficionado de Pourim assez décontracté. Veillez simplement à ne pas faire rimer le message de Pourim avec l’alcool.

S’il s’agit du N°3, on peut penser que vous adhérez à Pourim avec de prudentes réserves conformément aux lois en vigueur mais attention, veillez à satisfaire au moins la plupart de ses exigences.

Quant au N°4…

Vous saviez déjà que Pourim n’est pas votre fête juive préférée, vous trouvez même plutôt irritant qu’elle le soit pour tant d’autres. Ne vous reste qu’à trouver le moyen de l’éviter… Le plus discrètement possible pour ne choquer personne !

Source : Rakbeisrael