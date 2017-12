Trois jours à peine après la visite du Premier ministre israélien à Paris et à Bruxelles, on apprend que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel ont pris une initiative commune visant à déclarer unilatéralement Jérusalem comme capitale commune de l’Etat d’Israël et d’un « Etat palestinien » qu’ils appellent de leurs voeux. Il s’agit d’une volonté délibérée de contrer la déclaration historique du président américain Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël. Lire la suite sur jforum.fr