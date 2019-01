Comment Israël fait face à un Trump imprévisible

Le président Donald Trump marquera ce mois-ci ses deux ans à la Maison-Blanche, un jalon qui semblait incroyable à l’époque mais qui est un rêve devenu réalité pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Netanyahu a passé 11 ans au pouvoir avec les présidents démocrates américains Bill Clinton et Barack Obama, qui – pour le moins que l’on puisse dire – ne l’appréciaient pas, ne le croyaient pas et menaient une guerre d’usure constante contre lui à propos des implantations qu’il avait approuvées en Judée-Samarie/Cisjordanie. Enfin, il y a un républicain sur place – et quel républicain! Netanyahu et toute la droite politique israélienne ont accueilli Trump avec enthousiasme. Mais leurs attentes se sont-elles concrétisées?Lire la suite sur jforum.fr