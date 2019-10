Le BDS enrage. Amazon a lancé ses opérations en Israël, avec une version en hébreu.

Jour de deuil pour le BDS qui enrage et a tenté de lancé une campagne anti-Amazon vouée à l’échec. Le 22 septembre, Amazon a lancé ses opérations en Israël, proposant des livraisons de plusieurs marques israéliennes, avec une version en hébreu de sa prochaine plateforme israélienne. Les consommateurs en Israël ont maintenant un accès plus rapide et plus large au plus grand marché du commerce électronique au monde.Lire la suite sur israelvalley.com